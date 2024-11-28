2016'da Kapanmıştı: Radikal Gazetesinin İnternet Sitesi Açıldı

2014’te basılı yayına, 2016’da da internet yayınına son veren Radikal gazetesinin internet sitesi yeniden açıldı. Sitenin kim tarafından yönetildiği belirsizliğini korurken, gazete eski adresi ve logosuyla güncel haberler vermeye devam ediyor.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Radikal'in Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın öncülüğünde yayın hayatına döneceği iddia edilmiş, Demirağ, Radikal gazete ve televizyonunun kurulacağı iddialarını yalanlamıştı. Yayın hayatına 13 Ekim 1996 tarihinde başlayan Radikal gazetesi, 2014 yılında basılı yayına son vererek, yayınlarına radikal.com.tr adresinde sadece internetten devam etmeye başlamıştı. Gazetenin internet yayınlarına da Mart 2016’da ekonomik gerekçelerle son verilmişti.

Gazete Pencere, Yeniçağ gazetesi yazarı Demirağ’ın “Aydın Doğan’dan isim hakkı alındı. Radikal gazetesi ve televizyonu yakın zamanda yayın hayatına başlayacak” dediğini yazmış, Demirağ ise açıklamalarının izinsiz olarak yayınlandığını söylemişti.

KÜNYE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ YOK

Öte yandan radikal.com.tr internet sitesi aktif hâle getirildi ve güncel haberler yayımlanmaya başladı. Sitede güncel haberler dışında köşe yazıları ya da künye ve iletişim bilgileri gibi bölümlere yer verilmemesi dikkat çekti.