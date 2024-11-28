Teğmenlerin Kılıçlı Yemininde 2 Alternatif! Karar Ne Zaman Çıkar?

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında "teğmenlerin kılıçlı yemini" soruşturmasındaki son gelişmelere dair özel kulis bilgisi paylaşıldı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan MSB kaynaklarından edindiği bilgileri söyledi.

'YÜKSEK DİSİPLİN SÜRECİ BUGÜN BAŞLADI'

Burhan'ın MSB kaynaklarından edindiği konuya ilişkin açıklamalar şu şekilde:

"Yüksek Disiplin Süreci bugün başladı, 5 teğmen, üç rütbeli sekiz kişinin ifadesi alındı, 200 kişinin bilgisine başvuruldu. Yüksek Disiplin Kurulu dokuz kişiden oluşur, başkanlığını Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı yapar.

KARAR NE ZAMAN ÇIKAR?

"1 ay içerisinde karar çıkabilir. İki alternatif var; ya ihraç kararı çıkacak ya da disiplinsizlik yoktur diyerek dosya iade edilecek. İhraç kararı çıkarsa idare mahkemesinin yolu açık. Normal mahkemeyle askeri yargılama arasındaki fark şudur: Normal mahkemeye gidersiniz suçlu bulunursanız cezanızı çekersiniz. Ancak burada disiplin suçu işlenmiş, suç sabit; buna göre bir karar verilecek.

Bu tartışmalar TSK'yı yıpratmış, çok ciddi zarar vermiştir. Bu ülkenin değeri olan Atatürk konusu üzerinden tartışılması ise ayrı bir yanlış olmuştur."

Kaynak: tv100