EGM Uyardı: Bu Maillere Dikkat! Emniyet Genel Müdürü'nün Adıyla Dolandırıcılık Yapıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak gönderdiği maillere karşı vatandaşları uyardı.

Emniyetten yapılan açıklamada; son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın adı kullanılarak, Demirtaş'a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için, kendilerinden istenen kişisel veri veya benzeri taleplere itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında güvenlik birimlerine derhal bildirilmesi gerektiği ifade edildi.