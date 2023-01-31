20 yeni cezaevi açılacak
Bu yıl hizmete girecek 20 kurumla birlikte ülkedeki toplam cezaevi sayısı 419’a yükselecek.
Türkiye'de 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 399 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların kapasitesi ise 289 bin 974. Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı performans programı verileri, yeni cezaevlerinin yolda olduğunu açığa çıkardı. 2022 yılında 22 cezaevi açıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; 2023 yılında 20 ceza infaz kurumu daha açılacak. Toplam cezaevi sayısı ise 419'a yükselecek. 2024 yılında 4, 2025 yılında da 4 cezaevi açılması hedeflendi.
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