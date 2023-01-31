Gaffar Okkan'ın anmasında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'nun toplantısına katıldı diye emekli polislere ilk defa bu sene araç verilmedi

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001’de terör örgütü Hizbullah’ın kurduğu pusuyla öldürülen Gaffar Okkan’ın bu seneki anma töreninde tartışma yaratan sahneler yaşandı.

T24 yazarı Tolga Şardan, yazısında Okkan’ın memleketi olan Hendek’te yapılan anmadan konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın, Gaffar Okkan’ı “PKK’nın şehit ettiğini” söylediğini aktardı.

Şardan, o an yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

“Vali Bey’in bu sözleri sonrasında anmaya katılan emekli valiler ve emniyet müdürleri, birbirlerine bakarak Yıldırım’ın tuhaf açıklamasına yanıt vermeye çalıştılar. Kaldırım’ın söylediğinin aksine Okkan, radikal dinci Hizbullah tarafından şehit edildi. Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun Beykoz’daki villada yakalanmasını sağlayan bilgileri ortaya çıkardığı için kurulan pusuya düşürüldü. Her ne kadar şimdilerde farklı yorumlar yapılsa da suikast, devletin kayıtlarında Hizbullah eylemi olarak görülüyor.”

AKP’NİN HÜDA PAR’LA YAPTIĞI İTTİFAK GÖRÜŞMESİ NEDENİYLE Mİ “HİZBULLAH” DİYEMEDİ?

Tolga Şardan, Vali Kaldırım’ın “Hizbullah’ın adını anmamasına” dair, AKP ile HÜDA PAR’ın yaptığı ittifak görüşmelerini işaret etti.

Şardan, “Şimdi Vali Bey’in suikastın failini Hizbullah yerine PKK olarak açıklamasını nasıl değerlendirmek gerekir, bilmiyorum. Yaklaşan seçim öncesinde Hizbullah’ın siyasi kanadı olarak tanımlanan HÜDA PAR’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’na davet etmesinin bir ilgisi olabilir mi? Daha önce iki kez katıldığı anmada, bu kez ‘Hizbullah’ adını söylemekten imtina etmesini bilgisizlikle mi açıklamak lazım? Yoksa dil sürçmesi mi? Gerçi PKK ile Hizbullah hiç de birbirine karıştırılacak terör örgütleri değil ama... Sonuç itibarıyla belki bilerek, belki bilmeyerek boşa düştü Vali Bey” ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, Elazığ Valisi’yken Bataklık operasyonunda yakalanan Çetin Gören’e kırmızı bültenle aranırken silah ruhsatı vermesiyle gündeme gelmişti!

KILIÇDAROĞLU’NUN TOPLANTISINA GİTTİLER DİYE EMEKLİ POLİSLERE ARAÇ VERMEDİLER

Gaffar Okkan anmasıyla ilgili yaşanan tek tartışmalı olay bu değil…

Gazeteci Şardan’ın aktardığına göre, merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği (TEMÜDDER), her yıl olduğu gibi bu yılki anma töreni için Ankara’dan bir grup emekli emniyet müdürünün Hendek’e götürülmesini planladı.

Her yıl olduğu gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’nden araç isteyen dernek yöneticileri bu sefer araç olmadığı gerekçesiyle “ret” yanıtı aldı!

Tolga Şardan, yaşananları şöyle aktardı:

“Yanıt üzerine TEMÜDDER Genel Başkanı İsmail Çalışkan, sözlü yaptıkları araç talebini bir kez de yazılı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Gelen yanıt aynıydı: Aracımız yok.

Evet, koskoca emniyet teşkilatının 20 kişiyi, terör eyleminde şehit edilmiş Ali Gaffar Okkan’ı anma töreni için Hendek’e götürmek için aracı yoktu! Çalışkan’ın görüştüğü üst düzey emniyet yetkilileri asıl gerekçeyi açıklamak yerine susmayı tercih etti. Sonuçta katılımcılar kendi imkânlarıyla Hendek’e ulaştı.

Biraz araştırma yaptığımda, işin altından başka bir iş çıktı.

Zira; TEMÜDDER, geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekli emniyet mensupları ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği buluşmaya davet edilmiş ve toplantıya genel başkan düzeyinde katılım sağlamıştı.

Şimdi, Emniyet yönetimi için hesap zamanıydı. Muhalefetin düzenlediği toplantıya katılan sivil toplum örgütünün talebinin yerine getirilmemesi için ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi lazımdı. Ve böylece ‘küçük hesap’ görülmüştü!”