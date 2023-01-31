Van'da çocuğun ölümüne sebep olan köpekle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir çocuğun ölümüne sebep olan köpekle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Van'da çocuğun ölümüne sebep olan köpekle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "30 Ocak 2023 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde Emir Mete Durna isimli çocuğumuzun, sahiplendirilen bir köpek tarafından saldırıya uğraması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili sorumluların yakalanmasına yönelik Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda; çocuğumuza saldırıda bulunan köpeğe ait küpeden 25 Ocak 2023 günü sahiplendirilmiş olduğu, sahiplenen şahsın köpeği 30 Ocak 2023 günü saat 11.30 sıralarında sokağa bıraktığı ve aynı gün saat 15.00 sıralarında çocuğumuza saldırıda bulunduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili köpeği sahiplenen ve sonrasında sokağa bırakarak bu üzücü olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahıs, görevlilerimizce ivedilikle yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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