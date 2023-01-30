Cezaevindeki ranza arkadaşından Mehmet Ali Çelebi yorumu: "AKP'ye katılacak kadar ne yaşadığını bilemediğimiz..."

GERÇEK GÜNDEM -

CHP'den milletvekili seçilmesinin ardından önce Memleket Partisi'ne ardından da geçtiğimiz aylarda AKP'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, kamuoyunda tartışma konusu olmuş; büyük tepki çekmişti.

Ergenekon kumpasında birlikte cezaevinde yattığı, hatta ranza arkadaşlığı yaptığı Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Kırmızı Kedi Yayınevi'nden yeni çıkan 'B2 Seyir Jurnali - Karaya Oturmuş Bir Geminin Gurur Dolu Kurtuluş Hikayesi' isimli kitabında Çelebi hakkında görüşlerine yer verdi.

"AKP'YE KATILACAK KADAR NE YAŞADIĞINI BİLEMEDİĞİMİZ..."

Türkşen'in kitabındaki ilgili bölüm şöyle:

''Gelelim koğuşumuzda kalan az sayıdaki karacı ve jandarma kardeşimize, 2008 KHO mezunu Cihan Artık üsteğmen rütbesiyle emekli olduktan sonra avukat olurken, 2006 KHO mezunu jandarma kardeşimiz Emre Baltacı halen binbaşı rütbesinde göreve devam ediyor. 2003 KHP mezunu iki jandarma sınıf arkadaşı Taylan Özgür Kırmızı ve Muhammet Sarıkaya yüzbaşı rütbesinde emekli oldular ve hukuk okuyup avukatlığı seçenler kervanına katıldılar.

Son olarak ismini özel olarak anmak istediğim bir B2 üyemiz daha var. Bir süre aynı ranzayı altlı üstlü de paylaştığımız, Ergenekon davasının sembol isimlerinden, 2007 KHO mezunlarından emekli Kara Pilot Üsteğmen Mehmet Ali Çelebi, nam-ı değer ''Teğmen Çelebi.'' Emekli olduktan sonra vakit geçirmeksizin siyasete atılan Çelebi önce CHP'ye katıldı, büyük bir başarıyla 35 ve 36. kurultaylarda Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili de seçilen Çelebi, aradan geçen zaman içerisinde farklı arayışlara gitmeye başladı. Çelebi ana muhalefette sürdürdüğü siyasi yaşamında aradığını bulamıyor, kendi doğruları parti politikalarıyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti ve 17 Mayıs 2001 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. Ancak Çelebi bu partiden de memnun kalmamış olacaktı ki 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa etti. Ve artık Mehmet Ali tüm bu arayışların sonunda kendi politikalarıyla uyuşan, hayat amacıyla örtüşen gerçek partiyi buldu ve 11 Ekim 2022 tarihinde AKP'ye katıldı. Okurken başınız döndü değil mi? Bizim de öyle. 20 yıldır kurtulmaya çalıştığımız, yaşadığımız kabusların baş aktörlerinden AKP'ye katılacak kadar ne yaşadığını bilemediğimiz Çelebi, bu kararının doğruluğuna tek bir B2 üyesini ikna edemeden manevi olarak aramızdan ayrıldı. Hayat bir kez daha bizi çalışmadığımız yerden sınava sokmuştu.''

Kaynak: Gerçek Gündem