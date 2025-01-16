20 Milyon Öğrenci İçin Ara Tatil Başlıyor, Okullar Ne Zaman Açılacak?

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona eriyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın son kez sınıflarına gidecek.

BİRİNCİ SINIFLARA KARNE VERİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporunda yer alacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında bilgilendirilme yapılacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

İKİNCİ DÖNEM 3 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.

Kaynak: AA