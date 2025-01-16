Meteoroloji İl İl Uyardı! Yoğun Kar Yağışı Geliyor
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün ülke genelinde yağış etkili olacak. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, ve Van çevreleri ile Bingöl'ün doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi