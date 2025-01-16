Meteoroloji İl İl Uyardı! Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, ve Van çevreleri ile Bingöl'ün doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi