Uşak'ta Okullar Tatil Edildi

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Uşak'ta Okullar Tatil Edildi

Uşak'ta devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının oluşturacağı buzlanma tehlikesi nedeniyle Uşak Valiliği, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Uşak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: DHA

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