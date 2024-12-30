Orta Okullar Tatil Edilmişti! Afyonkarahisar Kar Sonrası Beyaza Büründü

Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı öncesinde ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği duyurulmuş, şehirler arası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlanmıştı.

Toplam 9 ilçe ve 56 köyde 20 iş makinesi ve 28 personel ile çalışmalar devam ederken, Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı.

“TÜM YOLLARDA ULAŞIM AÇIK”

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz 24 saat kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimiz büyük özveriyle görevlerinin başındalar ve kar temizleme, tuzlama çalışmalarına devam ediyorlar. Şu an için il genelinde herhangi bir sorun yok. Şehrimizdeki tüm yollarda ulaşım açık ve trafik akışı da devam ediyor.