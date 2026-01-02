2 Aylık Bebek Açlıktan Ölmüştü! Bakan Tunç'tan Açıklama Geldi: 'Geleceğe İhanettir'

Fatih'te beslenmediği için hayatını kaybeden 2 aylık bebek ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, 4 kişinin tutuklandığını söyleyerek "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez" dedi.

2 Aylık Bebek Açlıktan Ölmüştü! Bakan Tunç'tan Açıklama Geldi: 'Geleceğe İhanettir'
İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı. Beslenmediği tespit edilen 2 aylık bebek hayatını kaybederken anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alınarak tutuklandı. İfadesinde dedenin, öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktığını öne süren anne Yaren Y., ardından yemek yediklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 4 kişinin tutuklandığını belirterek "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez" dedi. Antalya'daki çocuğa şiddet olayına ilişkin Tunç "Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs 'Altsoya karşı eziyet' suçundan tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

