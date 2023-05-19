19 Mayıs kutlamaları nedeniyle İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sebebiyle İstanbul ve Ankara'da bazı ilçelerde yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğe çıkmadan önce mutlaka bu ilçeler bakın.

19 Mayıs kutlamaları nedeniyle İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Etkinlikler kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı ilçeler kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. İşte o güzergahlar...

İSTANBUL VE ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Bugün, Taksim Atatürk Anıtında 'Çelenk Sunma Töreni' ile Üsküdar-Harem sahilinde gerçekleştirilecek '19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Beyoğlu Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak. Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı. Üsküdar’da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti’nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.

ANKARA'DA KONSERLER OLACAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan Anıtpark'ta 16.00-20.00 saatleri arasında 'Genç Ön Grup Konserleri' ve saat 20.30'da 'Ceza Konseri' düzenlenecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00'dan itibaren Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesinin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi. 

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