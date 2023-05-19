Ekipler harekete geçti: Polisten kaçıp denize atlayan kişi kayboldu

İstanbul Beyoğlu'nda rutin uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişi, kaçarak denize atladı. Çevredeki vatandaşların can simidine tutunarak gözden kaybolan kişi sırra kadem bastı. Sahil güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
Ekipler harekete geçti: Polisten kaçıp denize atlayan kişi kayboldu

Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren bir olay yaşandı. Şüphe üzerine durdurulan bir kişi, kaçarak denize atladı. Can simidine bir süre tutunan kişi, gözden kaybolunca devreye sahil güvnenlik girdi. Ancak şahıs henüz bulunamadı.

Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.

Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

 Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek
MHP'li başkan hayatını kaybetti MHP'li başkan hayatını kaybetti
En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor
Metro hattı duvarına çarpan araçtaki 3 kişi öldü Metro hattı duvarına çarpan araçtaki 3 kişi öldü
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu