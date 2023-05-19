Ekipler harekete geçti: Polisten kaçıp denize atlayan kişi kayboldu

Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren bir olay yaşandı. Şüphe üzerine durdurulan bir kişi, kaçarak denize atladı. Can simidine bir süre tutunan kişi, gözden kaybolunca devreye sahil güvnenlik girdi. Ancak şahıs henüz bulunamadı.

Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.

Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.