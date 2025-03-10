18 Yaşındaki Berke'yi Katlettiler: Yine 'Yan Bakma' Cinayeti

İstanbul'da sokak ortasında katledilen Berke Yüce'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetin 'yan bakma' iddiasıyla işlendiği öne sürüldü.

18 Yaşındaki Berke'yi Katlettiler: Yine 'Yan Bakma' Cinayeti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 18 yaşındaki Berke Yüce’nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yüce’nin bir fırın önünde yan bakma tartışması yüzünden saldırıya uğramasının ardından olayın şüphelileri olan 18 yaşındaki Boran G. ve diğer 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülsuyu Mahallesi Ayla Caddesi'nde 20 Şubat günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla otomobille gezmeye çıkan Berke Yüce, husumetli oldukları iki kişiyle karşılaştı. Gruplar arasındaki tartışma büyürken, şüpheliler Berke Yüce ve arkadaşına silah gösterdi.

18 Yaşındaki Berke'yi Katlettiler: Yine 'Yan Bakma' Cinayeti - Resim : 1

YİNE 'YAN BAKMA' CİNAYETİ

Saldırganlar bir süre sonra takip ettikleri Yüce’yi kurşun yağmuruna tuttu. Yüce saldırının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüce’nin olay anında yanında olan arkadaşlarının ifadesine göre B.K. Berke ve diğer arkadaşları ile birlikte araç ile gezdiklerini, kendisinin ekmek almak için bir fırına girdiğini, fırından çıktığı sırada, fırın önünde bulunan şüpheli şahıslarla yan bakma mevzusundan tartıştığını belirtti.

18 Yaşındaki Berke'yi Katlettiler: Yine 'Yan Bakma' Cinayeti - Resim : 2

ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTI

Berke Yüce’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların kaçmasına yardım ve yataklıkta bulunan Y.K. (21) ve T.M.Ç.(21) simli şahıslar yakalandı. Şüphelilerden T.M.Ç. tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

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