17 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Mağarada Yakalandı

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Mersin Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahla yağma’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M. C.’nin ilçe kırsalında saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, uzun süredir firari olan M.C.’nin kayalık ve sarp bir bölgede mağarada saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.C.’yi mağarada yakaladı. Emniyette götürülen M.C., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA