Samsun'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ve 230 bin TL adli para cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde, hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan H.M.Ü. isimli kişi yakalandı.

Yapılan kimlik sorgusunda, H.M.Ü.'nün karşılıksız çek işlemi yapılmasına sebebiyet verme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerinin banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suçlarından arandığı belirlendi.

Ayrıca şahsın, toplamda 230 bin 740 TL adli para cezası ile birlikte 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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