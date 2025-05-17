Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Yaralandı

Karabük’te seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada dengesini kaybederek kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenice yönünde ilerleyen motosikletli, yan yoldan kontrolsüz şekilde çıkan bir otomobili fark edince ani manevra yaptı. Ancak yapılan manevra sonucunda motosiklet devrilerek bir süre sürüklendi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün tedavisini olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaşanan kaza anı ise civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Karabük Trafik kazası
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