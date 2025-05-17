Otomobil Tıra Arkadan Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra çarpan araçtaki bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Otomobil Tıra Arkadan Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından can pazarı kurulurken olayda henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de yaralandı.

Jandarma ekiplerinin yaşamını yitiren ve yaralanan şahısların kimliklerini tespit etmek için başlattıkları çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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