16 Yaşındaki Çocuğa Sokak Ortasında Taciz! Zorla Arabaya Bindirmeye Çalıştı, Tutuklandı

Türkiye'nin hiçbir yerinde kadınlar ve çocuklar güvende değil. Mide bulandıran olayın adresi bu kez İstanbul oldu. Esenyurt’ta 16 yaşındaki çocuğu arabasına bindirmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu ısrarla aracına çağırarak götürmeye çalıştığı öne sürülen bir kişi, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.

10 Temmuz'da olayla ilgili görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları ve ihbarlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelinin kimliği M.K. olarak belirlendi ve adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine çıkarılan M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve çocuk güvenliği konusundaki duyarlılığı bir kez daha gündeme taşımıştı.

Öğretmen, 6 Öğrencisini İstismar Etti! Kan Donduran Tehdit: Sonunuz Narin Gibi OlurÖğretmen, 6 Öğrencisini İstismar Etti! Kan Donduran Tehdit: Sonunuz Narin Gibi OlurGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Taciz Esenyurt
Son Güncelleme:
Kanser Tedavisi Görüyordu... Yiğit Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı Kanser Tedavisi Görüyordu... Yiğit Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da Vatandaşlara Seslendi Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam'da Vatandaşlara Seslendi
Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı
Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor? Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!