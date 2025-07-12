16 Yaşındaki Çocuğa Sokak Ortasında Taciz! Zorla Arabaya Bindirmeye Çalıştı, Tutuklandı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu ısrarla aracına çağırarak götürmeye çalıştığı öne sürülen bir kişi, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.

10 Temmuz'da olayla ilgili görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları ve ihbarlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelinin kimliği M.K. olarak belirlendi ve adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine çıkarılan M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve çocuk güvenliği konusundaki duyarlılığı bir kez daha gündeme taşımıştı.

Kaynak: AA