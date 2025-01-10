15 Yaşındaki Hacer'i 120 Bıçak Darbesiyle Katleden Erkekten Kan Donduran İfadeler: Cinayetin Ardından Hediye Almaya Gitmiş

İzmir'de 120 bıçak darbesiyle katledilen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in katilinin yargılanmasına başlandı. Sorgusunda pişmanlık duymadığını ve cinayeti soğukkanlı şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden sanık, "Cinayetten sonra Hacer Çağla'nın telefonunu, kulaklığını, parasını da alarak hiçbir şey olmamış gibi babama babalar günü hediyesi almaya gittim" dedi.

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15 Yaşındaki Hacer'i 120 Bıçak Darbesiyle Katleden Erkekten Kan Donduran İfadeler: Cinayetin Ardından Hediye Almaya Gitmiş

İzmir Karabağlar'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’in katili 15 yaşındaki U.E.Y’nin, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BABASINA HEDİYE ALMAYA GİTMİŞ

Sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı yapılan duruşmada, sanığın savunması alındı. Sanığın sorgusunda, pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlı şekilde gerçekleştirdiğini ifade ettiği, "Cinayetten sonra Hacer Çağla'nın telefonunu, kulaklığını, parasını da alarak hiçbir şey olmamış gibi babama babalar günü hediyesi almaya gittim, sonra da eve gittim" dediği öğrenildi.

Çetinalip’i 120 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanığın yargılanmasına 4 Mart’ta devam edilecek.

Kaynak: ANKA

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