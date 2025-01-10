Sarıgül'ün Vakfına 1 TL'ye Devredilmişti: 500 Milyon Dolarlık Taşınmazlar Yeniden Belediye'nin

Şişli Belediyesi'ne ait yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki taşınmazlar 1 TL bedel ile Mustafa Sarıgül'ün Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Şişli Vakfı bünyesindeki İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na devredilmişti.

Hayri İnönü, 30 Mart 2014'de Şişli Belediye Başkanı olmasının ardından, söz konusu binaların devrini yargıya taşımıştı. 2019-2024 döneminde Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Muammer Keskin de davadan geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Söz konusu taşınmazlara ilişkin yargı süreci karara bağlandı. Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Meslek Yüksek Okulu’na devredilen ve değeri 500 milyon dolar civarında olarak tespit edilen taşınmazlar yeniden Şişli Belediyesi'ne verildiğini açıkladı. Keskin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

'HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDIK'

"Şişli’nin peşkeş çekilen mallarını geri almak için uzun yıllardır verdiğimiz hukuk mücadelesini kazandık. Yargı konusu olan 3 taşınmazın tapusu da kullanım hakkı da artık Şişli Belediyesi’nin, artık Şişli Halkının!

Konuyu takip edenler çok iyi bilir, Şişli Belediye Başkanlığı yaptığım 2019-2024 döneminin ilk gününde Belediye Meclisi’nde şöyle demiştim: “Şişli’nin Malları, Şişli Halkınındır.” Başkanlığım boyunca sözümün arkasında durdum; talana izin vermeyen, baskılara boyun eğmeyen, halkın her kuruşunu gözeten bir mücadele verdim.

'TAŞINMAZLAR YENİDEN ŞİŞLİ HALKININ'

Süreç boyunca karalamalara, baskılara maruz kaldık ama hiç pes etmedik ve işte sonuç:

- 30 yıl süreyle kullanım hakkı 1 Liraya devredilen Esentepe’deki bina (Şişli Belediyesi eski binası),

- 30 yıl süreyle kullanım hakkı 1 Liraya devredilen Maslak’taki bina,

- Bedelsiz olarak tapusu devredilen Mahmut Şevket Paşa’daki bina,

Kısaca toplam 2 liraya Şişli Meslek Yüksek Okulu’na devredilen ve değeri 500 milyon dolar civarında olarak tespit edilen taşınmazlar yeniden Şişli Halkının. Kutlu olsun, hayırlı olsun.

Hukuksal süreci takip eden Şişli Belediyesi’nden değerli çalışma arkadaşlarıma, Şişli halkına ait gayrimenkullerin iadesini sağlayan ADY Hukuk Bürosu ekibine ve başkanlığım sürecinde tüm engellemelere rağmen desteklerini her zaman yanımda hissettiğim Şişlili komşularıma sonsuz teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim."

Kaynak: Haber Merkezi