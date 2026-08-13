15 Yaşındaki Çocuğa İğrenç Tuzak: Bakanlık Harekete Geçti

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15 yaşındaki yabancı uyruklu W.A. temizlik için gittiği bir evde cinsel saldırıya uğardı. Mağdurun annesi N.M.’nin tercüman eşliğinde verdiği karakol ifadesinde olaya dair kan dondurucu detaylara yer verildi. T24'ün haberine göre anne, ifadesinde yaşananlara ilişkin şu detayları paylaştı:

"S.Ö. isimli kişi karşı komşumuz olur. Bu olaydan yaklaşık iki üç ay önce ben S.Ö. isimli şahıstan çocuklarıma iş bulması için ricada bulundum. 07.07.2026 günü kızım dışarıdan eve geldiği sırada merdivenlerde S.Ö.'yü görmüş ve kızıma bir saatlik ev temizleme işi olduğunu söylemiş. Kızım da evin ekonomisine katkı sağlamak için kabul etmiş. Kızıma N.T. isimli kadınla gideceğini söylemiş. N. T.'yi, S.Ö.'nün evine sık sık girip çıkarken görüyordum. O gün saat 14:00 sıralarında kızım evden çıktı. Ancak bana işi kimin bulduğunu kiminle gittiğini söylemedi. Aynı gün saat 17:00 sıralarında eve döndü ve duşa girip kıyafetlerini yıkayıp odasına geçti. Kızımı ağlarken gördüm.”

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hazırlanan polis tutanağına göre 15 yaşındaki W.A. olay günü N.T.'nin kendisini temizlik işi için bir eve götürdüğünü, eve gittiklerinde “Sen gir ben geliyorum” dediğini ve içeriye girdiğinde M.G. isimli şahsın kapıyı kilitleyerek kendisine tecavüz ettiğini söylüyor. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama geldi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan '15 Yaşındaki Kız Çocuğu Temizliğe Gittiği Evde Tecavüze Uğradı' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Habere konu olan olayla ilgili Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek mağdur çocuk ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır.

Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi