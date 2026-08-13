Cinsel Taciz İddiası Büyüyor: CHP’li Yazgan Hakkında Soruşturma

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yazgan hakkında 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlarından resen soruşturma açıldı.

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Cinsel Taciz İddiası Büyüyor: CHP’li Yazgan Hakkında Soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 105/1 maddesinde düzenlenen 'cinsel taciz' ile 102/1’in ikinci cümlesinde düzenlenen 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bir evde çıkan kavga sırasında darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavga sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan Nuh D., Begüm Ş. ve T.A.'nın telefonlarına da soruşturma kapsamında el konuldu. Şüpheliler ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde bir araya geldiklerini ve balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.

Şüpheliler, bu sırada Yazgan'ın evde bulunan T.A.'yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerin evi terk etmesini istediğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü iddia etti.

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Kaynak: ANKA

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