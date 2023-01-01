14 yaşındaki çocuğa istismar iddiasında şüphelinin 'ev hapsi' ile serbest kalmasına tepki

Fatih’te 14 yaşındaki kız çocuğuna kırtasiyede cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelinin ’ev hapsi’ adli kontrol şartıyla serbest...

14 yaşındaki çocuğa istismar iddiasında şüphelinin 'ev hapsi' ile serbest kalmasına tepki

İstanbul Fatih’te 14 yaşındaki kız çocuğuna kırtasiyede cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelinin ’ev hapsi’ adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına mahalleliden tepki geldi.

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde 28 Aralık günü meydana gelen olayda, iddiaya göre kırtasiyede 58 yaşındaki şüpheli A.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, çocuğun durumu ailesine bildirmesiyle şahıs gözaltına alınmıştı. Şüpheli, ’konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"O ÇALIŞANINDAN ESNAFLAR OLARAK ÇOK RAHATSIZDIK"

Durumdan esnaf olarak çok rahatsız olduklarını söyleyen Yusuf Ünal, "Kırtasiyeci N. abi, bizim yıllardır komşumuz. Onun çalışanı var. O çalışanından biz esnaflar olarak çok rahatsızdık. Ben de kavga etmiştim. Bir problemden dolayı beni küfrederek kovmuştu, araya N. abi girdi. Sahibi çok müthiş bir insandır. Dünya beyefendisi bir insandır. Böyle insanların bırakılmaması gerekiyor toplum için. Hepimizin çoluğu, çocuğu var. Kanununda bir yaptırım uygulaması gerekiyor" diye konuştu.

"İYİ Kİ O KIZ ÇOCUĞU BU DURUMU DIŞA VURABİLMİŞ"

Şüphelinin serbest bırakılmaması gerektiğini söyleyen Serap Öztürk, "İnsanlarımızın sessiz kalmaması gerekiyor bu olaya. Fazla ceza almaları gerekiyor. 5, 10 yıl ceza bunlara yetmez. Çok kötü bir durum. İyi ki o kız çocuğu bu durumu dışa vurabilmiş. O kızın psikolojisini düşünemiyorum. O kız büyüyene kadar içinde kalacak o durum" dedi.

“İKİ, ÜÇ DEFA YAPMIŞ"

Cinsel istismarda bulunan şüphelinin daha önceden de benzer olaylar yaptığını iddia eden Yusuf Akan, “Biz olayın olduğun gün kızın babası ile buradaydık. Burada bir arbede yaşanmış. Ondan sonra polisler geldi. İlk yaptığı olay da değil. İki, üç defa yapmış bu olayı. Kimse şikâyet etmemiş. Bizim vatandaşımız tiyatroyu seviyor. Onlar bırakmış, biz bırakmayız ama Allah esirgesin bizimde evladımız var” ifadelerini kullandı.

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