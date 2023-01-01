Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyol ücretlerine zam iddiası için açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddialarını yalanladı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyol ücretlerine zam iddiası için açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

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