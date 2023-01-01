Taksilerde zamlı tarife başlıyor

Taksiciler, yeni zamlı tarifeye geçebilmek için taksimetre güncellemesi kuyruğuna girdi. Güncellenen taksimetrelerle zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı.

Son Güncelleme:
Taksilerde zamlı tarife başlıyor

İstanbul'da taksi ücret tarifelerine yapılan zammın ardından yeni fiyatlar bugün yürürlüğe girdi. Taksiciler, fiyat güncellemek için sıraya girdi.

Birçok taksici, Bağcılar’da taksimetrelerin fiyat güncellemesini düzenleyen firmanın önünde araç kuyruğu oluşturdu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre taksicilerden Cenker Çokatar, sabahın erken saatinde sıraya girdiğini belirterek, gelen zam kararıyla taksicilerin bir nebze de olsa rahat nefes alabileceğini söyledi.

Daha önce para kazanamadıklarını savunan Erhan Yapıcı ise gelen zamlarla kazanç durumlarının daha iyi olabileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 27 Aralık 2022'de aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, kısa mesafe ücreti ise 28 liradan 40 liraya çıkarılmıştı.

Son Güncelleme:
ŞOK'ta bin üründe fiyatlar sabitlendi Ekonomi 01 Ocak 2023 11:58
2023'ün ilk gününde akaryakıt fiyatlarında son durum Ekonomi 01 Ocak 2023 11:29
Yeni yılın ilk zamları bugün uygulanmaya başladı Ekonomi 01 Ocak 2023 10:28
Ucuz et için yılın son günü de kuyrukta beklediler Ekonomi 01 Ocak 2023 10:00
ÇOK OKUNANLAR
2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı 3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı
Araştırma yayımlandı: Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekti Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekti
Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti
Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede