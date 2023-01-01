2023'ün ilk gününde akaryakıt fiyatlarında son durum

2023 yılının ilk günü Brent petroldeki inişli çıkışlı seyir devam ederken, dolar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarını direkt etkiliyor. Brent petrol 85 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 2022 yılının son günlerinde benzin fiyatında zam yapıldı ve bu zam pompaya hemen yansıdı.

İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 OCAK PAZAR

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.48 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.47 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9.75 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.68 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22.26 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.66 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22.35 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

Öte yandan Class petrol ise güncel akaryakıt fiyatları üzerinden bir miktar indirim yaptı ve benzini 19.18 lira, motorini 20.68 liradan ve LPG'yi ise 10,92 liradan satmaya başladı.