ŞOK Marketler, ocak ayında bin üründe fiyatları sabitledi

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarını sabitledi.

ŞOK Marketler, ocak ayında bin üründe fiyatları sabitledi

Bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar, ŞOK Marketler'de ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar, ŞOK Marketler'de ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak.

ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."

2023'ün ilk gününde akaryakıt fiyatlarında son durum Ekonomi 01 Ocak 2023 11:29
Yeni yılın ilk zamları bugün uygulanmaya başladı Ekonomi 01 Ocak 2023 10:28
Ucuz et için yılın son günü de kuyrukta beklediler Ekonomi 01 Ocak 2023 10:00
Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu Ekonomi 01 Ocak 2023 09:49
ÇOK OKUNANLAR
2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı 3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı
Araştırma yayımlandı: Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekti Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekti
Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti
Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede