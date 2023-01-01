Yeni yılın ilk zamları bugün uygulanmaya başladı

Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 122 belirlenmesiyle motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, ehliyet harcı, pasaport harcı, kırmızı ışık ihlali gibi birçok harç, ceza ve vergi arttı. Zamlar bugün uygulanmaya başladı.

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Yeni yılın ilk zamları bugün uygulanmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nin, son iki gündür Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğlerle yeni yılda vergi ve harçlarda ne kadar artış yapıldığı netleşti. Buna göre genel olarak vergi ve harçlara yüzde 122.93 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı (YDO) kadar zam yapıldı. Cumhurbaşkanı ise bu oranla ilgili azalış yetkisini bazı vergilerde kullandı.

Cep telefonuyla ilgili ilk tesiste özel iletişim vergisi 117 liradan 260 liraya çıktı. Pasaport harçları kapsamında 3 yıldan fazla süreliler için rakam 1478 liradan 3 bin 295 liraya yükseldi. Ehliyet harçları ise “A sınıfı” için 370 liradan 826 lira, “B sınıfı” için 1116 liradan 2 bin 490 liraya ulaştı. Nüfus kâğıdı için değiştirmede 83 lira ödenecek.

Emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde ise artışlar yüzde 61.5 ilan edildi. Buna göre örneğin 1300 motor, 1-3 yaş ve 114 bin liraya kadar olan otomobiller için en yüksek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2 bin 120 lira, aynı şartları taşıyan 1300-1600 motor için MTV ise 3 bin 693 lira oldu. Kira geliri istisna tutarı ise 9 bin 500 liradan 21 bin liraya çıktı.

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