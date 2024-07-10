12 İlde 'Narkoçelik-26' Operasyonu: 28 Kişi Tutuklandı

Bakan Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik yürütülen “Narkoçelik-26” operasyonlarında 57 şüphelinin yakalandığını, 28 şüphelinin tutuklandığını ve 14'ü hakkında adli kontrol işlemleri uygulandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde uyuşturucu madde satanlara karşı operasyon yapılığını açıkladı. Yerlikaya, “NARKOÇELİK-26” operasyonlarında, 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, 57 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 28’inin tutuklandığını 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Ali Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem

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