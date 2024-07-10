12 İlde 'Narkoçelik-26' Operasyonu: 28 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde uyuşturucu madde satanlara karşı operasyon yapılığını açıkladı. Yerlikaya, “NARKOÇELİK-26” operasyonlarında, 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, 57 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 28’inin tutuklandığını 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Ali Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

1️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-26” operasyonlarında;

4️⃣2️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

3️⃣ Milyon 9️⃣1️⃣5️⃣ Bin 4️⃣8️⃣5️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk,

2️⃣ Milyon 5️⃣1️⃣2️⃣ Bin… pic.twitter.com/KTPprMajcV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem