Eski AKP'li Başkan Hakkında Suç Duyurusu! Üç İhalede Milyonlarca Usulsüzlük Tespit Edildi

Yerel Seçimlerde DEM Parti'ye geçen Halfeti Belediyesi,2016-2019 yılları arasında kayyumluk ve 2019-2024 yılları arasında ise AKP'den belediye başkanlığı yapan Şeref Albayrak hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak', 'görevi kötüye kullanma', 'kamu malına zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

BirGün'ün aktardığına göre; suç duyurusu dilekçesinde, 24 Eylül 2023 tarihinde ‘Tüm park bahçeler ve mezarlık alanlarında bakım onarım ve rehabilitasyon' başlıklı hizmet alım ihalesinin ihale hukukuna aykırı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Başvuruda, Orjin Çevre Sağlık İlaçları Peyzaj Tarım İnşaat ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 54 milyon 572 bin TL bedel ile verilen ihale için sadece 3 firmanın ihaleye davet edildiği aktarıldı. İhalenin verildiği şirketin sahibinin, davet edilen bir şirketin sahibinin kardeşi, diğer şirket sahibinin ise yakın akrabası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Artı Gerçek'e konuşan DEM Partili Halfeti Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan, üç ihalede 130 milyon TL'lik usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı.