Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bir Şirkete İzin, Bir Şirkete İptal

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'ninfaaliyet iznini iptal etti.

BDDK'nin, söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.

Kaynak: AA