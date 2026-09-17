11 Aylık Büşra Borç Karşılığı Satıldı Mı? Anneden Sonra Çocuklar Konuştu, Kritik Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür aranan 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında vahşet iddiası yerini çocuk ticaretine bıraktı. Ailenin diğer çocuklarının "Kardeşimiz borç karşılığı canlı verildi" ifadesi üzerine şüpheli M.K. Diyarbakır'da gözaltına alındı.

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 11 aylık Büşra bebeğin esrarengiz kayboluşunda, olayın seyrini tamamen değiştiren ve tüyleri diken diken eden çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan ailenin 7 gün önce "Bebeğimiz çadırdan kayboldu, yabani hayvanlar kaçırmış olabilir" ihbarıyla başlayan süreç, korkunç bir çocuk ticareti iddiasına evrildi. Çelişkili ifadeleri nedeniyle anne ve babanın da aralarında olduğu 6 kişinin tutuklanmasının ardından, ailenin diğer çocuklarının itirafları soruşturmayı Diyarbakır'a taşıdı.

'BORCA KARŞILIK CANLI VERİLDİ'

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, ailenin diğer çocukları olan R.B. ve H.B.'nin ifadelerine başvurdu. Korkunç gerçeği itiraf eden çocuklar, 11 aylık kardeşleri Büşra'nın iddia edildiği gibi ölmediğini veya kaçırılmadığını, babasının olan borcuna karşılık M.K. isimli şahsa "canlı olarak teslim edildiğini" ileri sürdü. Bu kan donduran iddia üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelinin izini Diyarbakır'da buldu.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI, SİVAS'A GETİRİLDİ

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonla, bebeği borç karşılığı aldığı iddia edilen M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Sivas'ın Divriği ilçesine getirilen M.K., jandarmadaki ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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