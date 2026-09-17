Adliyelerde Menfaat Şebekesi Çökertildi: 2'si Avukat 5 Şüpheli Gözaltında

İstanbul’daki farklı adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği belirlenen ve M.Ş. liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si avukat 5 şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Adliyelerde Menfaat Şebekesi Çökertildi: 2'si Avukat 5 Şüpheli Gözaltında
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İstanbul’un farklı adliyelerinde 2022-2024 yılları arasında yürütülen çeşitli dava ve adli süreçlere para ve menfaat karşılığında dışarıdan müdahale edildiği ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için düğmeye bastı.

ARALARINDA AVUKATLAR DA VAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş. isimli şüpheli liderliğinde kurulduğu netleştirilen suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında, adliye koridorlarında nüfuz ticareti yaptığı ileri sürülen 2’si avukat olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR, DİJİTAL MATERYALLER...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu, 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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