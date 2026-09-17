Maydonoz Döner'in FETÖ Davasında Karar Çıkmadı

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Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan döner zinciri Maydonoz Döner’in firari ve tutuksuz yöneticilerine yönelik yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) finansman davasında yargılama süreci devam ediyor.

KRİTİK TANIK MAHKEMEYE GELMEDİ

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tahsin Özbay ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bu celsede dinlenmesi gereken tanığın hazır bulunmadığını bildirdi.

Söz alan sanık Tahsin Özbay, tanıkla yalnızca ticari ilişkisinin bulunduğunu belirterek, "Tanıkla sadece ticari ilişkim var. Başka herhangi bir irtibatım yoktur" ifadelerini kullandı.Sanık avukatları ise, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

YENİ DURUŞMA 5 OCAK 2027'DE

Mahkeme heyeti, dinlenmesi gereken tanığın bir sonraki celsede hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA