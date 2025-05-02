1 Mayıs'ta Taksim Çağrısına 6 Tutuklama

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınanlarla ilgili öğle saatlerinde bir resmi bilgilendirme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı.

372 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Emniyet, Gayrettepe ve diğer birimlerinde ifadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

TAKSİM ÇAĞRISINA TUTUKLAMA

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan kişilerden 6'sı tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 59 kişinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, ayrıca 4 kişinin daha "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: ANKA