1 Mayıs operasyonları sürüyor: Dün 38 kişi tutuklanmıştı, bugün pek çok kişi kapısı kırılarak gözaltına alındı

AKP hükümeti, İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasın diye valilik ve polis aracılığı ile pek çok yasağı uygulamaya koymuştu.

Bu yasaklarla birlikte İstanbul'da Taksim'e gidiş güzergahındaki birçok yol ve ulaşım aracı hizmete kapatılmış, şehirde kutlamaları engellemek için 42 bin polis görevlendirilmişti.

1 Mayıs'ın kutlanacağı Saraçhane'nin aşağısında bulunan, Taksim'e giden yolda olan tarihi Bozdoğan Kemeri ise toma ve 3-4 sıra polis ekipleri ile kapatılmış, polis, kemerden Taksim'e ilerlemek isteyen kitleye de sert müdahalede bulunmuştu.

Bozdoğan Kemeri'ni zorlayan ve 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan isimlerden gözaltına alınan 65 kişiden 38'i dün gece 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Kamu Görevlisine Direnme' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) İstanbul Şube'nin paylaştığı bilgilerde, bu sabah da 1 Mayıs operasyonu yapıldı.

Evleri basılan Devrimci Gençlik Dernekleri, Öğrenci Faaliyeti ve Kaldıraç Dergi başta olmak üzere, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de barikata karşı direnen pek çok kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının şu an için 12 olduğu aktarıldı.

İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 12. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz. #1Mayıs2024 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 5, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem