Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: "Bu son savaş olmayacak!"

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarına yönelik açıklama yaptı.

"BU SON SAVAŞ OLMAYACAK"

Fidan, "(Gazze’de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak" dedi.

"BÜTÜN FİLİSTİNLİLER 1967 ESAS ALINARAK KURULACAK FİLİSTİN DEVLETİNE RAZI"

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA