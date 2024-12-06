1 Mayıs Davasında Karar Çıktı

1 Mayıs'ta Saraçhane'de Taksim'e yürümek isteyen 17 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 17 sanığın beraatine hükmetti.

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1 Mayıs Davasında Karar Çıktı

İstanbul Saraçhane'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isterken gözaltına alınan eylemcilerden 17'si hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması bugün, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların katılmadığı karar duruşmasında sanık avukatları hazır bulundu.

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BERAAT ETTİLER

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, her ne kadar 17 sanık hakkında iştirak halinde, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmış ise de, atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, tüm sanıkların üstlerine atılı suçlamalardan beraatlarına karar verdi.

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Kaynak: ANKA

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1 Mayıs 1 Mayıs 2023
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