Adnan Oktar'a Bir Hapis Cezası Talebi Daha

Adnan Oktar’ın cezaevindeki sosyal medya yapılaşmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Adnan Oktar'a Bir Hapis Cezası Talebi Daha

Cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ın görüştüğü avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiası mahkemeye taşınmıştı. Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Adnan Oktar'ın güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Adnan Oktar, Eda Babuna ve Meltem Daban’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, diğer 11 sanık için “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan” 2.5 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep edildi.

Adnan Oktar'a Bir Hapis Cezası Talebi Daha - Resim : 2

Adnan Oktar’ın mütalaaya yönelik savunmasını yapabilmesi için kısıtlama kararının kaldırılmasına, tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Öte yandan duruşmanın 20 Ocak 2025 saat 10:00’a bırakılmasına karar verildi.

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Kaynak: İHA

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