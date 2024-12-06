Nişanlısına Dehşeti Yaşatmıştı, Pişkin Savunması ‘Pes’ Dedirtti

Bursa’da 23 yaşındaki Batuhan Malay, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yi takip edip, gittiği AVM’nin otoparkında tartışma çıkardı. Cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayan Malay, genç kıza dehşeti yaşattı.

Bıçaklanan Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu Batuhan Malay hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

“GEZERKEN DAHİ GÖRSEM KISKANIYORDUM”

Genç kızı bıçaklayarak yaralayan Malay, kendini mahkemede şöyle savundu: Onu sadece arkadaşlarıyla değil, erkek kardeşlerimle gezerken dahi görsem kıskanıyordum. Beni aldatacak diye çok korkuyordum. Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım. Gözlerime bakıp, ‘Yapma öleceğim’ deyince kendime geldim. Bu sırada, tutmak istediği bıçağı kendisine, ‘Eli kesilmesin’ diye keskin tarafını ben tutup verdim. Olayın ardından polise gidip teslim oldum.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA