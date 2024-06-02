1 kişi ölmüş muhtar istifa etmişti: Yenilenen seçimde sadece 8 oy kullanıldı

31 Mart seçimlerinde Siirt'in Konacık Köyü'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı. Silahlı olayların ardından muhtarın istifa etmesi üzerine seçim yenilenmişti.

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1 kişi ölmüş muhtar istifa etmişti: Yenilenen seçimde sadece 8 oy kullanıldı

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrasında muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası nedeniyle tekrarlanan muhtarlık seçimi için köyde yaşayan yurttaşlar yeniden sandık başına gitti.

Güvenlik gerekçesiyle merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki Gökçebağ İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Muhtarlık için tek aday, silahlı kavgada hayatını kaybeden muhtar adayı İhsan Altın'ın oğlu Okan Altın oldu.

SADECE 8 KİŞİ OY KULLANDI

72 seçmenin bulunduğu köyde sadece 8 kişi oy kullandı. Okan Altın, oyların tamamını alarak muhtar seçildi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Konacık köyünde, muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, adaylardan İhsan Altın hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Şüpheli B.K, suçta kullanılan silahla yakalanmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası sonucu seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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