Sayılmayan oylar çöpe atılmıştı: Yenilenen seçimde kazanan belli oldu

Sayılmayan oy pusulalarının çöpe atıldığı Umur Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi sonuçları belli oldu.

Sayılmayan oylar çöpe atılmıştı: Yenilenen seçimde kazanan belli oldu

Edirne’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sayılmayan oyların temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması nedeniyle yenilenen muhtarlık seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre eski muhtar kazandı.

Edirne’de 31 Mart Pazar günü düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Umurbey Mahalle Muhtarlığı adaylarının oy pusulalarının iddiaya göre temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atılması sonucu mahalle muhtarı belirlenememişti.

Seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verilmişti. Bugün mahallede sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi, saatlerin 17.00’ı göstermesiyle sona erdi. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan 6 sandık açılarak, oy sayımına başlandı. 4 adayın katıldığı muhtarlık seçimini, 326 oyunu alan eski muhtar Turhan Özgünden kazandı.

SICAK HAVA KATILIMI ETKİLEDİ

Turhan Özgünden, “Çok mutluyuz, önceki seçimlerde de yine kazanmıştık, aksilikler çıktı. Bu seçimlere azalar ve çocuklarımızla hazırlandık. Mahallemizin taktiri. Bizlerin çalışmamızı istediler, onlara layık olmaya çalışacağız. Katılım geçen seçime göre daha az oldu. Havaların sıcak olması ve yaşlıların katılımlarının az olması dolayısı ile bu şekilde oldu. Yine de bizleri seçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: İHA

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