Zaha'dan Okan Buruk'u kızdıracak paylaşım: Önce yazdı, sonra sildi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Wilfried Zaha, taraftarın beklentisini karşılayamadı.

Sezon başı kampını kaçıran ve üst üste sakatlıklar yaşayan Zaha'nın ilk 90 dakikasını oynaması ocak ayını bulmuştu. Sezonu 42 maç, 10 gol ve 5 asistle tamamlayan yıldız oyuncuya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hakettiğini düşünüyor musun?" yazdı.

Zaha, taraftara cevap verdi. 31 yaşındaki oyuncu, "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum." dedi. Zaha daha sonra bu cevabını sildi.