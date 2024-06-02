Bir sigara grubuna daha zam: Yarından itibaren geçerli olacak!
Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL'lik zam, yarın itibarıyla geçerli olacak.
Sigaraya bir zam daha yapıldı.
Sigaraya gelen zammı, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.
Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.
Bir #sigara gurubuna yarında geçerli olmak üzere 3 ₺ #ZamGeldi ÖTV öncesi zamlar gelmeye başladı. pic.twitter.com/PZ2IqXdbDD— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) June 2, 2024
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