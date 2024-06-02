Bir sigara grubuna daha zam: Yarından itibaren geçerli olacak!

Sigaraya bir zam daha yapıldı.

Sigaraya gelen zammı, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.