Bir sigara grubuna daha zam: Yarından itibaren geçerli olacak!

Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL'lik zam, yarın itibarıyla geçerli olacak.

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Bir sigara grubuna daha zam: Yarından itibaren geçerli olacak!

Sigaraya bir zam daha yapıldı.

Sigaraya gelen zammı, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.

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Sigara Zam
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