Depremzedeye cinsel saldırıda bulunup suçunu itiraf eden şüpheli serbest bırakıldı

Hatay'da enkazdan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki depremzede, 6 Şubat depremlerinin ardından başladığı kuaförde, işletme sahibi tarafından defalarca cinsel saldırıya uğradı. Hakkındaki suçlamaları itiraf eden M.A., Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Depremzedeye cinsel saldırıda bulunup suçunu itiraf eden şüpheli serbest bırakıldı

Hatay'da enkaz altından yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki depremzede, 6 Şubat depremlerinin ardından işe başladığı kuaförde, işletme sahibi tarafından defalarca cinsel saldırıya uğradı. 30 yaşındaki M.A. hakkındaki suçlamaları kabul etti ancak serbest bırakıldı.

DEPREMZEDE ÇOCUĞA DEFALARCA İSTİSMARDA BULUNDU

Yeniçağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in haberine göre; depremden 10 gün önce kalp ameliyatı olan ve enkazdan sağ olarak çıkarılan G.S., kendisini cinsel istismara maruz bırakan M.A’nın “Ailene anlatırsan sana daha büyük kötülükler yaparım. Sana kimse inanmaz” tehditleri ile de karşı karşıya kaldı.

G.S’yi susturmaya çalışan M.A, mağdurun işten ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine kendisiyle “ikna” konuşması yapacağını belirtip G.S’yi zorla kuaför salonundaki bebek odasına götürdü.

Depremzedeye cinsel saldırıda bulunup suçunu itiraf eden şüpheli serbest bırakıldı - Resim : 1

YAŞANANLARI KAYDA ALDI

M.A son istismar sırasında ses kaydı alan G.S’ye yaşananları kimseye anlatmamasını söyledi ve “Evine git, duş al, uyu. Kimse anlamaz. Sana bir daha dokunmayacağım.” dedi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, SERBEST BIRAKILDI

G.S’nin suç duyurusu ile M.A hakkında açılan soruşturma ise akıllara durgunluk verecek şekilde sonuçlandı. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.A ses kaydındaki söylediklerini kabul etmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Annesinin kalp hastası olduğunu, babasının cezaevinde bulunduğunu ve abisinin de engelli olduğunu belirterek kendi ayakları üstünde durmaya çalıştığını söyleyen G.S “Bir aydır evden dışarı çıkamadığını ama M.A’nın delillere rağmen elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını" ifade ederek, verilen karara tepki gösterdi.

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Cinsel istismar Cinsel Saldırı Hatay
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