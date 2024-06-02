CHP Genel Başkanı özgür Özel, yenilenen seçimlerin ardından konuştu

Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan Belediye Başkanı seçildi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimleri yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda, CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy aldı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu'na ise 6 bin 494 oy çıktı.

"SEÇMEN MESAJI VERİYOR VERİYOR ANLAMIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçmen mesajı veriyor veriyor anlamıyorlar. Biz zaten geçen seçimlerde Pınarbaşı'nda seçimi kazanmıştık. MHP'nin orada milletvekili (Baki Ersoy) önce orada terör estirdi. Hakimleri tehdit etti, küfürler etti. Olmadık şeyler oldu. Seçimler tekrar edildi. Ne oldu? Bugün kazandık. CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. 2 arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

31 Mart yerel seçiminde Pınarbaşı'nda CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. Bugün yenilenen yerel seçimlerde, BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı almıştı.

BÜYÜKKARIŞTIRAN'DA CHP KAZANDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. Büyükkarıştıran'da 4 bin 950 seçmenden 4 bin 537 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy alırken, 2 bin 286 oy alan CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını kazandı.