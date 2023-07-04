Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı...

Bugün sizlere bayatlamayan poğaçanın tarifini vereceğiz. Bu poğaça hem çok lezzetli hem de uzun süre taze kalıyor. İster kahvaltıda ister çay saatlerinde afiyetle yiyebilirsiniz. İşte malzemeler ve yapılışı:

Malzemeler:



- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 paket instant maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı şeker

- 4 su bardağı un

- 1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)

- İç harcı için peynir veya patates

Yapılışı:



- Bir kabın içine süt, sıvı yağ, maya, tuz, şeker ve yumurta sarısını koyup karıştırın.

- Unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

- Hamuru iki bezeye ayırın ve her bezeyi merdaneyle yarım santim kalınlığında açın.

- Açtığınız hamurları istediğiniz şekilde kesin ve içlerine peynir veya patates koyup kapatın.

- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta beyazı sürün.

- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

- Fırından çıkardığınız poğaçaları bir bezle örtün ve soğumaya bırakın.

- Bayatlamayan poğaçanız hazır, afiyet olsun!

PİŞMİŞ POĞAÇA NASIL SAKLANIR?

Pişmiş poğaça, kahvaltı veya çay saatleri için lezzetli ve pratik bir seçenektir. Ancak pişirdikten sonra tüm poğaçaları tüketemeyebilirsiniz. Bu durumda, poğaçaları nasıl saklayacağınızı bilmek önemlidir. Pişmiş poğaçaları saklamanın en iyi yolu, buzdolabında veya derin dondurucuda muhafaza etmektir. Böylece poğaçalarınızın tazeliğini ve yumuşaklığını koruyabilirsiniz.

Buzdolabında pişmiş poğaça saklamak için, poğaçaları soğumaya bırakın. Ardından, hava almayan bir kap veya streç film ile sarın. Buzdolabına koyun ve 3-4 gün içinde tüketin. Poğaçaları tekrar ısıtmak isterseniz, fırında veya mikrodalgada ısıtabilirsiniz.

Derin dondurucuda pişmiş poğaça saklamak için, poğaçaları soğumaya bırakın. Ardından, pişirme kağıdı ile kaplı bir tepsiye dizin. Tepsiyi derin dondurucuya koyun ve poğaçalar donana kadar bekleyin. Daha sonra, poğaçaları hava almayan bir kap veya buzdolabı poşetine koyun. Derin dondurucuda 2-3 ay saklayabilirsiniz. Poğaçaları tekrar ısıtmak isterseniz, fırında veya mikrodalgada çözdürüp ısıtabilirsiniz.

Pişmiş poğaça saklamak için bu yöntemleri kullanarak, her zaman lezzetli ve taze poğaçalara sahip olabilirsiniz. Afiyet olsun!

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