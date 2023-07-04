Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...

Cam temizliği için öncelikle bir miktar sirke ve suyu karıştırarak bir çözelti hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı cam yüzeyine püskürtün ve bir bez yardımıyla silin. Daha sonra camın üzerinde kalan su damlacıklarını temizlemek için bir mikrofiber bez kullanabilirsiniz.

Ayrıca cam temizliği için hazır ürünler de mevcuttur. Bu ürünleri kullanırken ürünün üzerindeki talimatlara uymanız gerekmektedir.

Cam temizliği yaparken, cam yüzeyine doğrudan su püskürtmek yerine bezinize su damlatarak camı silmeniz daha etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

CAM TEMİZLİĞİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Cam temizliği, evin en zor işlerinden biridir. Camlar, toz, kir, yağmur ve güneş ışığı gibi dış etkenlerden kolayca etkilenir ve lekelenir. Camları lekesiz bir şekilde silmek ise bazen imkansız gibi görünür. Peki, camda leke bırakmadan silmek için ne yapmalıyız? İşte size bu konuda yardımcı olacak 4 püf nokta:

1. Doğru malzemeleri kullanın: Cam temizliği için özel olarak üretilmiş cam silme bezleri, cam temizleyici spreyler veya sirkeli su gibi malzemeleri tercih edin. Kağıt havlu, gazete kağıdı veya yün bez gibi malzemeler camda iz bırakabilir veya çizebilir.



2. Camları güneşli havalarda değil, bulutlu havalarda silin: Güneş ışığı, cam temizleyici spreyin veya suyun buharlaşmasına neden olur ve camda leke kalmasına sebep olur. Bu yüzden camları güneşli havalarda değil, bulutlu havalarda veya akşam saatlerinde silmeye çalışın.



3. Camları yukarıdan aşağıya doğru silin: Camları silerken yukarıdan aşağıya doğru hareket edin. Böylece camın alt kısımlarına akan suyu veya spreyi tekrar silmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca camları dairesel hareketlerle değil, düz çizgilerle silin. Bu da camda iz kalmamasını sağlar.



4. Camları kurulamayı unutmayın: Camları sildikten sonra kurulamak, leke bırakmaması için önemli bir adımdır. Bunun için yumuşak ve temiz bir bez veya mikrofiber bir bez kullanabilirsiniz. Camları kurularken de yukarıdan aşağıya doğru hareket edin ve camın her yerini iyice kurulayın.

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